Erzincan’dan Giresun’a destek

Erzincan Belediyesi, Giresun’da meydana gelen sel felaketinin yaralarının sarılması için personel ve iş makinesi desteğinde bulundu.

Giresun’da meydana gelen sel ve heyelan felaketinde yapılacak olan çalışmalara katılmak üzere 2 iş makinesi ve 2 personel bölgeye gönderdi. Yaşanan felaketin hemen ardından bölgeye giden personeller yaklaşık 1 haftadır yapılan çalışmalara destek oluyorlar.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Erzincan belediyesi olarak her zaman desteğe ve yardıma ihtiyacı olan tüm illerimizin, ilçelerimizin yanında olmak, yaralarını sarmak için gücümüz yettiğince desteklerimizi sürdürüyoruz. Güçlü bir devletiz ve devletimiz tüm birimleriyle orada ve gerekli her türlü çalışma yapılmakta. İnanıyorum ki en kısa süre içerisinde Giresun halkının yaraları sarılacak ve eski düzenlerine dönecekler. Bizler de her zaman Giresun halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Tüm Giresun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.

