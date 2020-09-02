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Korona tedbirleri altında özel yetenek sınavı Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü özel yetenek sınavı yapıldı

İHA

Erzincan'da Güzel Sanatlar Fakültesi 20202021 eğitimöğretim yılı ilk öğrencilerini alabilmek için özel yetenek sınavını gerçekleştirdi.

Korona tedbirleri altında özel yetenek sınavı Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü özel yetenek sınavı yapıldı

Erzincan’da Güzel Sanatlar Fakültesi 20202021 eğitimöğretim yılı ilk öğrencilerini alabilmek için özel yetenek sınavını gerçekleştirdi.
İlk kez bu yıl, resim bölümüne öğrenci alan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavı, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında, Güzel Sanatlar Fakültesinin bahçesinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak yapıldı. Açık havada ve pandemi sürecinde uyulması gereken kurallara uygun bir şekilde yapılan sınava ön değerlendirme sonucunda toplam 80 öğrenci katıldı. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu, göstermiş oldukları performansa göre resim bölümüne 30 öğrencinin yerleştirileceği sınavın sonuçları 04.09.2020 tarihinde açıklanacak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, bu yıl sadece Resim Bölümüne öğrenci alan Güzel Sanatlar Fakültesinin, sonraki yıllarda kademeli olarak diğer bölümlere de öğrenci almayı planladıklarını kaydetti.

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