Ayağına tel takılan yavru bir dağ keçisine yardım eli

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Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde ayağına tel takılmış yavru bir dağ keçisine vatandaşlar yardım eli uzattı.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde görevine yeni başlayan Kaymakam Emre Yeşilbaş ile beraberindeki heyet tekne turuna çıktılar. Karanlık kanyonda ayağına tel takılmış yavru bir dağ keçisi ile karşılaşıldı. Tur rehberi olan Şevket Gültekin, dağ keçisini yakalayıp, ayağındaki teli çıkararak tekrar doğaya saldı.

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