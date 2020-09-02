Erzincan’da 58 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan’da yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 58 kaçak göçmen uygulama noktasında polisin durdurduğu kapalı kasa kamyonda yakalandı.
Erzurum istikametinden Erzincan’a giriş noktasında uygulama yapan polis ekipleri, E.Y., idaresindeki 06 BK 9603 plakalı kapalı kasa kamyonu durdurdu. Kamyonun kasası açıldığında yurda yasa dışı yollardan giren 53 Pakistan ve 5 Pakistan uyruklu toplam 58 kaçak göçmen yakalandı.
Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan kamyon sürücüsüyle ilgili tahkikat sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.