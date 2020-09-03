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Binali Yıldırım ve eşinin, Milletvekili Karaman’ın korona virüs test sonuçları pozitif çıktı

İHA

Binali Yıldırım ve eşinin, Milletvekili Karaman’ın korona virüs test sonuçları pozitif çıktı

Geçtiğimiz haftayı memleketi Erzincan’da geçiren ve Dumanlı Yaylasında dinlenip Karasu Nehri'nde beraberindeki kent protokolüyle rafting yapan TBMM eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım ve AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman’ın da test sonuçları pozitif çıktı.
Hafta sonu Erzincan’dan ayrılıp karayoluyla Rize’ye oradan da Ankara’ya dönen Binali Yıldırım, bugün Ankara Şehir Hastanesi'ne eşiyle birlikte giderek sağlık kontrolünden geçti. Yapılan kontrol sonrasında Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Yıldırım, sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tedavi sürecini evde geçireceklerini açıkladı.
Twitter hesabından korona virüse yakalandıklarını açıklayan Yıldırım şu ifadelere yer verdi:
"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Dua eder dua bekleriz. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."

Erzincan'da rafting yapmıştı
Geçtiğimiz hafta Erzincan'ın Kemah ilçesinden geçen Karasu Nehri'ne giden Binali Yıldırım, beraberindekilerle birlikte bölgedeki Acemoğlu köprüsü yakınlarında hazırlanan botlara binmiş; yaklaşık 6 kilometrelik parkurda 2 saat rafting yapmıştı.

“Botta bulunan Milletvekili Karaman’ın da test sonucu pozitif çıktı”
Binali Yıldırım ile birlikte rafting yapan ve aynı botta bulunan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman’ın da korona virüs test sonucu pozitif çıktı.
Milletvekili Karaman twitter hesabından, “Erzincan’da yapılan test sonucum pozitif çıktı. Gerekli test, tomografi ve muayene sonucu evimde istirahat etmeme karar verildi. Genel sağlık durumum iyi, çok şükür” ifadelerine yer verdi.

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