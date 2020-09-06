Takla atan otomobilden yara almadan kurtulan oğluna sarılıp gözyaşı döktü

Erzincan’da takla atıp şarampole devrilen otomobilin içerisindeki iki kardeşten biri yaralandı, diğeri ise yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası olay mahalline gelen anne, oğluna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Erzincan’ın Gümüştarla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Keleş idaresindeki 24 DD 627 plakalı otomobil, Gümüştarla istikametinden Organize Sanayi Bölgesi istikametine giderken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Sürücü yaralanırken, kardeşi Yunus Emre Keleş kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar, 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe Keleş’i Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Jandarma trafik ekipleri ise başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Kazanın haberini alan sürücünün annesi olay yerine geldiğinde oğlu Yunus Emre Keleş’e sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazada hurdaya dönen otomobil çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırılırken, hastanede tedavi altında bulunan Ayşe Keleş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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