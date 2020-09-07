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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu’da sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek

İHA

Doğu Anadolu’da sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan ve çevresi kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bölgenin güneydoğusunda ise(4060km/sa.) kuvvetli rüzgâr esmesi bekleniyor.
Bölge genelinde güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Bölge illerinde gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklık değerleri; Erzincan’da 32, Iğdır’da 35, Erzurum ve Kars’ta 29, Ağrı’da 31 ve Ardahan’da 25 derece.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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