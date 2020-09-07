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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köy çocuklarına yardım bin 100 kilometre uzaktan geldi

İHA

Köy çocuklarına yardım bin 100 kilometre uzaktan geldi

Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu üyeleri bin 100 kilometre yol kat ederek geldikleri Erzincan’ın Bayırbağ köyündeki ana sınıfını, kendi olanaklarıyla dayayıp, döşeyip öğretmene teslim ettiler.
Erzincan’ın Bayırbağ köyünde muhtarın yeni yapılan ilkokulun anasınıfına malzeme talebinde bulunmasına duyarsız kalmayan İstanbul merkezli Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu üyeleri, bin 100 km yol kat ederek geldikleri köyde Erzincan Gönüllü Gençler Derneği üyeleriyle birlikte ana sınıfını baştan aşağı döşeyip yeni eğitim öğretim sezonu öncesinde hazır hale getirdiler.
İstanbul, Mardin ve Yalova’dan gelen gençler, kamyonete yükledikleri malzemeleri anasınıfına monte ederek köy çocuklarına okul öncesinde sürpriz yaptılar.

“Köy çocuklarının yüzü gülsün diye bin 100 km yol kat ettiler”
Gerçekleşen etkinlik hakkında açıklamada bulunan Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu ve Yardımhane Derneği Başkanı Ahmed Faruk Subaşı, “Bugün Erzincan Bayırbağ’dayız. Burada ana sınıf ihtiyacı olduğunu duyduk. Şu an kardeşlerimiz faydalanamayacak ama pandemi sonrasında bu eğitim fırsatını değerlendirmelerini istedik. 14 gönüllü arkadaşımızla birlikte bin 100 kilometre yolcuğumuz oldu. İstanbul’un dışında Mardin’den ve Yalova’dan gelen arkadaşlarımız var. 14 yıldır hayır faaliyetlerimiz oluyor. 2010 yılında kurulan Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu ile 012 yaş arası yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi, engelli ve terk edilmiş kardeşlerimize yardım ediyoruz. Pandemi çalışmalarından dolayı minimal çalışma yapıyoruz. Kardeşlerimizden uzak ama kardeşlerimiz için çalışıyoruz. Erzincan’dan okulumuzun hocaları ve muhtarımız bize ulaşarak böyle bir ihtiyacın olduğunu söylediler. Bizde sosyal mesafe kurallarına uyarak böyle bir faaliyet yaptık. Destek veren hayırseverlere teşekkür ederiz. İnşallah pandemi süreci biter ve kardeşlerimiz buradan oyuncaklarıyla oynarlar’’ diye konuştu.
Bayırbağ İlkokulu ana sınıfı öğretmeni Hatice Gün’de, “Yeni yapılan okulumuzda anasınıfı için yardımhane derneğinden malzeme talebinde bulunduk. Onlarda sağ olsun bu isteğimize karşılık verdiler. Çocuklarımız adına çok teşekkür ediyorum” dedi.
Bayırbağ Köyü Muhtarı Yaşar Eser ise, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimi için destek veren Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu Başkanı Ahmed Faruk Subaşı ve ekibine teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar dilerim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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