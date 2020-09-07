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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu

İHA

Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu

Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları, Ağustos 2020 verileri açıklandı. Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu.
TÜİK Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (YİÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 12,00, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 13,65 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
YİÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %7,40 ve Amerikan Doları %3,69 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %1,60, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %5,36 ve BIST 100 endeksi %8,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %8,98 ve Amerikan Doları %5,23 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %0,15, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %3,97 ve BIST 100 endeksi %7,52 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; YİÜFE ile indirgendiğinde %15,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,60 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS YİÜFE ile indirgendiğinde %5,43, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; YİÜFE ile indirgendiğinde %37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, YİÜFE ile indirgendiğinde %14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; YİÜFE ile indirgendiğinde %53,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise %52,89 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede, YİÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %23,02, Amerikan Doları %15,58, DİBS %5,85, mevduat faizi (brüt) %5,11 ve BIST 100 endeksi %0,69 oranlarında yatırımcısına kazandırmıştır. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %22,75, Amerikan Doları %15,34, DİBS %5,62, mevduat faizi (brüt) %4,89 ve BIST 100 endeksi %0,47 oranlarında kazandırdı.

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