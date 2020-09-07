Başhekim Çimen: "Korona virüs mücadelesi hastanede değil sokakta kazanılır"

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çimen, korona virüs mücadelesinin hastanede değil sokakta kazanılacağını ifade ederek, "Mücadeleyi kazanmak hiç de zor değil. Hastalığı hastaneye sokmadan, sokakta bertaraf etmek gayet kolaydır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il korona virüs vaka ve ölüm sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri'yi korona virüs artış yaşanan iller olarak duyurmasının ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çimen, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Ne var ki daha önce söylediğimiz üzere bu mücadele hastanede değil sokakta kazanılır" dedi.

Başhekim Çimen açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Kıymetli hemşerilerim zihinlerimizde ki 'durum ne kadar ciddi ? acaba kaç hasta var?' gibi sorular Sağlık Bakanımızın sosyal medya üzerinden yaptığı bu açıklamadan sonra sanırım cevap buldu. Bu sıralamada yer almayı hiçbir zaman arzu etmedik ve bunun içinde sürecin en başından beri tüm arkadaşlarımızla beraber gece gündüz demeden çalıştık, çabaladık, çalışmaya da devam edeceğiz. Ne var ki daha önce söylediğimiz üzere bu mücadele hastanede değil sokakta kazanılır.

Oysa ki mücadeleyi kazanmak hiç de zor değil. Hastalığı hastaneye sokmadan, sokakta bertaraf etmek gayet kolay. Yapılması gerekenleri ve asla yapılmaması gerekenleri ise bilmeyenimiz kalmadı. Artık tek yapmamız gereken ise bildiğimiz doğruları uygulamak, tedbirsizlikten sadece vazgeçmektir.

Bakanımızın bu açıklamasının davranışlarımız üzerinde olumlu yönde etkili olması ve kurallara uyumu artırması en büyük temennimizdir. Buradan dönüş pekala mümkündür. Toplum olarak bizim elimizdedir! Hastalığa yol açan virüsün aklı yoktur. Yayılmak için çaba dahi sarf etmemektedir. Tamamıyla bizim kurallara riayet etmemiz neticesinde, bizatihi bizler tarafından yayılmaktadır. Uyacağımız basit tedbirler neticesinde de kaybolup gitmeye mahkumdur. Umarım her birey bu neticeden çıkaracağı sonuca ulaşmıştır. Aksi tutum ve davranışlar mücadeleyi sekteye uğratacak, süreyi uzatacak, sağlık camiasının emeklerinin karşılığını azaltacak, eğitimden ekonomiye birçok alanda Devletimize ve Milletimize zarar verecektir. Hepsinden daha önemlisi daha nice canların yitirilmesine üzülerek söylüyorum ki yol açacaktır Ama bu sonuç bizleri üzmekle birlikte umutsuzluğa asla sevk etmemelidir. Umudumuz odur ki bu akşamdan itibaren her bir ferdimiz tedbirleri harfiyen uygulamak suretiyle bizlere destek olacaktır. Allah utandırmasın, yar ve yardımcımız olsun"

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