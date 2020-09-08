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CHP Erzincan İl Başkanı Doğan: “21. yüzyılda suların akmaması çok kötü”

İHA

CHP Erzincan İl Başkanı Doğan: “21. yüzyılda suların akmaması çok kötü”

Erzincan’ın bazı mahallelerinde yaşanan su kesintisine tepki gösteren CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, “21. yüzyılda suların akmaması çok kötü” dedi.
Vatandaşların şikâyeti üzerine Erzincan merkez Geçit ve Munzur Mahallesini ziyaret eden CHP İl Başkanı Doğan, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Doğan açıklamasında; “Birkaç gün önce yapılan Belediyesi Encümen toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediye encümen üyelerimiz Geçit ve Munzur Mahallesi sularının akmaması konusunu dile getirdiler. 21 yüzyılda bir mahallede su kesintisinin olması ne kadar doğru? Burada nereden baksanız 6 bin ile 7 bin civarında insanımız var. Çok katlı binalar var. 21. yüzyılda bu suların akmaması çok kötü. Erzincan’da pandemiden dolayı vaka sayılarında da artış var. Sağlık Bakanımızın da açıklamasında en çok virüsün arttığı illerden biriyiz.” dedi.
Belediye Başkanı Bekir Aksun ve diğer ilgili yetkililerle de görüştüğünü belirten CHP İl Başkanı Doğan, “Çalıştıklarını ifade ettiler ama böyle bir çalışma olmaz. Şehrimizin merkezinde 7 bin nüfuslu bir yere su vermemek çok yanlış bir uygulama. Erzincan ilimize gelen can suyu projesi veya diğer şebekelerden bağlantı yapılarak en kısa sürede bu su sorununun çözülmesi lazım. İnsanlarımızın her gün ellerini yıkaması gereken bu süreçte burada yaşayan 7 bin kişinin hijyen kurallarına uyamaması demek. Erzincan’da pandeminin daha da artması demektir. Belediye Başkanımız en kısa sürede bu sorunun çözülmesi noktasında çalışma yapması lazım. Umut ediyoruz en kısa sürede çözüme kavuşturulur. Biz vatandaşlarımızın yanındayız. Sadece bugün değil her zaman geleceğiz ve bu konunun da takibini yapacağız” diye konuştu.
6 gündür sularının akmadığını söyleyen Erzincan merkez Geçit Munzur Mahallesi sakinleri bu korona virüslü günlerde yönetime defalarca söylediklerini fakat yönetiminde bir şey yapmadıklarını ifade ederek, “Belediyeden gelenler deponuz dolu sularınız gelecek diyorlar fakat onlar gittikten sonra yine su akıntısı oluyor. Çamaşırlarımız yıkanmıyor, bulaşıklar duruyor bu zamanda dışarıdan evlerimize su taşıyoruz” şeklinde konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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