Pozitif vakaların arttığı Erzincan’da karton bardak, cam bardak istişaresi Erzincan Otel ve Kahveciler Odası Başkanı Ali Babacan: “Karton bardak bize göre daha riskli”

Korona virüsle mücadele pandemi sürecinde son bir haftada günlük hasta sayısı en çok artan iller arasında ilk üçe giren Erzincan’da sıkı tedbirler alınmaya başlandı. Bu kapsamda çay ocakları işletmecileriyle istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya karton bardak, cam bardak konusu damga vurdu. Erzincan Otel ve Kahveciler Odası Başkanı Ali Babacan, “Karton bardak bize göre daha riskli” dedi.

Erzincan Ticaret İl Müdürü Recai Palabıyık, şehir merkezinde faaliyet gösteren çay ocakları sahipleri ile bir araya gelerek korona virüs salgını hakkında bilgilendirme yaparak, alınacak olan yeni kararlar hakkında istişarede bulundu.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Ticaret İl Müdürü Recai Palabıyık, Erzincan Otel ve Kahveciler Odası Başkanı Ali Babacan, Erzincan Lokantacılar Odası Başkanı Erkan Telçeken ve kent merkezinde faaliyet gösteren çay ocakları sahipleri ile bazı kafe sahipleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ticaret İl Müdürü Recai Palabıyık, “Korona virüs salgını çok şiddetli hızlı bir şekilde artmaktadır. Bizler elimizden geldiği kadar denetimleri yapmaktayız. valimiz, vali yardımcımız kamu kurumları gece 12’ye kadar çalışma yapmaktadırlar. Ama maalesef bu işin önüne gelemiyoruz. Burada sizi toplamamızın amacı bir takım kararlar almak istiyoruz fakat sizlerin de mağduriyetini en iyi müşahede edenlerden birisiyim. Çektiğiniz sıkıntıları da biliyorum. Burada istişare edelim. Sizlerin de görüşünü alalım bizlerden bir isteğiniz var mı, yada hangi konularda mağdursunuz, bende sizlere olan şikayetlerimi bildireceğim bir ortak yolda gideceğiz. Çünkü maalesef şu andaki gidişatımız bu şekilde giderse bir aya kalmadan çay ocaklarının kapatılma riski görünüyor. Burada da ne kadar insanın mağdur olacağını çok iyi bilmekteyim. Maalesef hastanelerimiz dolmuş artık harici bir hasta alınmama vaziyetine gelmiş. Bütün bunlar Erzincan’ımıza yansıyor bizleri üzüyor. Mülki amirlerimizi üzüyor. Bu yüzden sizleri çok dikkatli olmaya davet ediyorum” dedi.

Müdür Palabıyık, çay ocaklarında cam bardakları kaldırıp karton bardağa geçmeyi düşündüklerini ifade ederken Erzincan Otel ve Kahveciler Odası Başkanı Ali Babacan ise, “Karton bardak bize göre daha riskli. Bizim kazanlarımız 100 derecede kaynıyor, her çay dolmadan önce bu bardaklar iki defa, üç defa haşlanarak ondan sonra demi dolduruyoruz. Karton bardak sıcak suyla buluştuğunda yamuluyor ve plastik kokuyor. Başka kokular geliyor. Pet bardak bana göre daha sağlığa zararlı” dedi.

Çay ocağı işletmeleri sahipleri de karton bardakların daha sağlıksız olduğunu ileri sürerek kabul etmediler.

Ayrıca toplantıda çayın yanında limon verilmesinin de sağlıksız olduğunu ileri sürülerek bu uygulamanın da kaldırılması istendi.



“10 günde Covid19 tedbirlerine uymayan 172 kişiye para cezası uygulandı”

Öte yandan Erzincan'da son 10 günde yapılan denetimlerde, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirlerine uymayan 172 kişiye para cezası uygulandı.

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