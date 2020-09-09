Kanalizasyon hatları temizleniyor

Erzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri belirli aralıklarla mevcut altyapının bakım ve temizliğini yapıyor.
Erzincan’da kış öncesinde kanalizasyon hatlarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi. Ana arterlerde çalışma başlatan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kanalizasyon hatlarının temizlenmesi için kombine kanal temizleme aracı ile kanalizasyon hatlarının içini yüksek basınçlı su ile yıkayarak bacada biriken tüm atıkları vakumlama sistemiyle temizliyor. Ana arterlerde başlayan çalışmalar tüm mahallelerde yapılarak hem koku problemleri giderilecek hem de hatlarda meydana gelen tıkanıklıklar ciddi oranda azaltılacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.