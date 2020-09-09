Belediye ekipleri Covid-19 önlemleri kapsamında caddeleri dezenfekte etti

Erzincan'da belediye ekipleri, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında, kentin ana caddeleri ile kaldırımlarını yıkayıp dezenfekte etti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 virüsü ile mücadele kapsamında, Erzincan Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarını il genelinde sürdürüyor. Ana caddeler, kaldırımlar, otobüs durakları gibi toplu kullanım alanlarında rutin olarak dezenfeksiyon çalışmaları yürüten belediye ekipleri gece saatlerinde de çalışmalarını devam ettiriyor.
Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları ilçe, belde ve mahallelerin duraklarının bulunduğu ve gündüz saatlerinde trafik yoğunluğunun çok olduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları gece saatlerinde yapılıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.