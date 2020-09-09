Lokanta işletmecileriyle korona virüs istişaresi

Korona virüsle mücadele sürecinde son bir haftada günlük hasta sayısı en çok artan iller arasında olan Erzincan’da sıkı tedbirler alınmaya başlandı. Şehir merkezinde faaliyet gösteren lokanta sahiplerine korona virüs salgını hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Ticaret İl Müdürü Recai Palabıyık, Erzincan Lokantacılar Odası Başkanı Erkan Telçeken ve kent merkezinde faaliyet gösteren lokanta sahipleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ticaret İl Müdürü Recai Palabıyık, “Korona virüs salgını çok şiddetli hızlı bir şekilde artmaktadır. Bizler elimizden geldiği kadar denetimleri yapmaktayız. Valimiz, vali yardımcımız kamu kurumları gece 12’ye kadar çalışma yapmaktadırlar. Ama maalesef bu işin önüne geçemiyoruz. Malumunuz diş hastanesindeki doktorlarımız tamamı filyasyon ve ya diğer görevlerde acil de görev yapmaktadır. Bizler belediye zabıtaları ve kurumlar hepimiz görevdeyiz ama maalesef bunun önüne de geçemiyoruz. Bu konuda sayın valim 24 saat uyumamaktadır. Bu şekilde gidiş hattımız lokantalar dahi kapatıla bilir. Bizde bunun önüne geçmek adına sizlerden istirhamımız bunlarla ilgili sizlerden görüş ve önerilerinizi alacağım. Kazancınız bu süreçte %100 değil % 50 olsun zor bir dönemden geçiyoruz. Bir diğer en çok gözlemlediğimiz konu kasa önlerinde hesap öderken aşırı yığılmalar oluyor bu anlamda sizler ne yapabilirsiniz. Dünden itibaren maalesef 11 kahve ye ceza yazdık. Valimi zinde talimatı ile müdür bey en son başvuracağınız ceza olsun dedi. Ama artık katı suretle gördüğünüz kural ihlallerini göz ardı etmeyin cezayı işlem uygulayın” dedi.

Lokantacılar Odası Başkanı Erkan Telçeken ise yaptığı konuşmasında, “Esnafımız zaten gerekli önlemlerini alıyor. Ama denetim ekipleri farklı farklı konular söylüyor biz bunları çözemiyoruz” dedi.

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