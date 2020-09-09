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Parmağı çelik tele sıkışan vatandaşın yardımına itfaiye koştu

İHA

Erzincan'da parmağını çelik tele sıkıştıran vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Parmağı çelik tele sıkışan vatandaşın yardımına itfaiye koştu

Erzincan’da parmağını çelik tele sıkıştıran vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri koştu.
Erzincan merkezde meydana gelen olayda, bir vatandaş parmağını bahçedeki çelik tele sıkıştırdı. Bunun üzerine durum itfaiyeye haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri makasla çelik teli keserek vatandaşın parmağını kurtardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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