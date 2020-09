Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Tekin'den TYB'ye ziyaret

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, Sürekli Basın Kartı sahibi olan Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir'i ziyaret etti.

İletişim Başkanlığı’nın oldukça geniş görev ve yetki alanında birbirinden önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Erzincan İletişim Bölge Müdürü Yahya Tekin, “Erzincan Bölge Müdürlüğü olarak bize bağlı olan illerimizde basınyayın kuruluşlarımızla ve kamu yararına çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarıyla olan işbirliğimizi geliştirmek için İletişim Başkanlığımızın sorumluluk alanındaki faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz” dedi.

İletişim Başkanlığımızın tüm çalışmalarında basın kuruluşlarımızın ve basın mensuplarımızın desteklerini her zaman hissettiklerini kaydeden Yahya Tekin, “İletişim Başkanlığımız, Prof. Dr. Fahrettin Altun’un öncülüğünde çok önemli çalışmalara imza atıyor. Uluslararası alanda Türkiye Cumhuriyeti’nin hemen her alanda savunuculuğunu ve sözcülüğünü yapan Başkanlığımız, Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik içeriden ve dışarıdan gelen her türlü saldırıda insiyatif alarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni ulusal ve uluslararası toplum nezdinde her yönüyle doğru ve güvenilir bilgilerle tanıtmak amacıyla içeride ve dışarıda yeni nesil iletişim araçlarını etkin kullanarak Türkiye’nin tezlerinin anlatılması, tanıtılması ve hayata geçirilmesini sağlayan projeler üreterek, ulusal ve uluslararası kamuoyuna doğru, tutarlı ve güvenilir bir Türkiye imajı sunmak için önemli çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye aleyhinde yürütülen ve son yıllarda birçok örneğini tecrübe ettiğimiz kara propaganda faaliyetlerinin önlenmek amacıyla haksız saldırı ve eleştirilere anında cevap vererek milli bir savunma yapmaktadır." dedi.

