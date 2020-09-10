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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESOB Başkanı Limon’dan Ahilik Haftası mesajı

İHA

ESOB Başkanı Limon’dan Ahilik Haftası mesajı

Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Bedir Limon, pandemi nedeniyle bu yıl 1420 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan 33. Ahilik Kültür Haftasındaki bazı programların iptal edildiğini söyledi.
Ahilik Kültür Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Limon, şu ifadelere yer verdi:
“Her yıl coşkuyla kutlanan Ahilik Haftası bu yıl pandemi engeline takıldı. 1420 Eylül tarihleri arasında kutlanması planlanan 33. Ahilik Haftası etkinlikleri, pandemi tedbirleri nedeniyle bu yıl sadece ziyaretler gerçekleştirilerek yapılacağını söyledi. Ahilik kültürü ve felsefesi, toplumsal yaşamın ortak paydası olan insanı esas almıştır. İnsanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde; dürüstlük, güvenirlilik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkeleri esas alınmış ve bu insani değerler toplum tarafından bir yaşam tarzı olarak ta benimsenmiştir.
Bugün uygar dünya ülkelerinin, toplumlarında uygulamaya çalıştıkları bu değerler, 13. yüzyılda Anadolu Türkleri tarafından “Ahilerin Vizyonu” olarak uygulanmış ve böylece diğer ülkelere de örnek olunmuştur. Ahilik kültür ve felsefesinde, toplumun refahı ve sosyal sorumluluk, önemli ve öncelikli bir ilke olarak kabul edilmiş ve bu hususta yeterli ve kaliteli mal ve hizmet üretimi teşvik edilmiştir. Kelime olarak “ahi”, “kardeş, cömert, yiğit” manasına gelmektedir.
Ahilik kültürünün tanıtılması, esnaf ve sanatkârlar ile bunların mesleki kuruluşlarında yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması ile çalışma ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi için Ahilik Haftası kutlamalarının usul ve esaslarını belirlemek üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız tarafından 13.08.2008 tarihli resmi gazetede “Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği” hazırlanmış ve uygulanmaktadır.
Ahi birlikleri, tarihe karışmış bir kurum olmasına rağmen, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde onların izini hala görmekteyiz. Eğitim, istihdam ve üretim üçlüsünü en mükemmel şekilde kurmuş Ahi Birlikleri, eğitimi hayat boyu süren bir faaliyet olarak düşünmüş ve mesleki eğitim ile genel eğitimi birbirini tamamlayan unsurlar olarak uygulamıştır.”

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