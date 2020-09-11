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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

24Erzincanspora SMS ile destek

İHA

24Erzincanspora SMS ile destek

24Erzincanspora maddi destek sağlamak için “Can’a Can kat” adlı SMS kampanyası başlatıldı.
2. Lige yükselen 24Erzincanspor 20202021 sezonu için hazırlıklarını sürdürürken takımın bütçesine katkı sağlayacak çalışmalar da devam ediyor.
Çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, “2. Ligin yeni takımı olarak şehrimizin ve taraftarlarımızın beklentisine en iyi cevabı verecek şekilde öncelikli olarak transfer çalışmalarımızı yaptık. 24Erzincanspor’da hedef daima bir üst ligdir. Bizler takıma gelir sağlayacak çalışmalar yapmak adına yönetim kurulu olarak SMS kampanyası başlattık. Başlattığımız ‘Can’a’ Can Kat’ SMS projemiz ile tüm Erzincan ve 24Erzincanspor sevdalılarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz. ES boşluk bırakıp ES yazıp 2410’a göndererek her SMS karşılığı 10 TL destek olabilirsiniz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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