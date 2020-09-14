Buğday Meydanında sonbahar hareketliliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buğday Meydanında sonbahar hareketliliği

İHA

Buğday Meydanında sonbahar hareketliliği

Erzincan’ın en eski alışveriş merkezlerinden olan Buğday Meydanı, dağ meyveleri ve köylerde yetiştirilen yöresel ürünlerin işlenip pazara getirilmesiyle beraber yoğun günlerini yaşıyor.
Sonbahar aylarıyla birlikte Erzincan’da Buğday Meydanına akın eden vatandaşlar tezgâhları süsleyen yerli ürünlere rağbet gösteriyor. Haftanın ilk günü köylerden gelen yerli ürünlerin sergilendiği Buğday Meydanında, dağlarda yetişen meyvelerin tezgahlarda yerini almasıyla ilgi daha da büyük oluyor.
Yerli sebze ve meyvenin yanı sıra kızılcık, karadut, dut kurusu, kayısı kurusu, pestil, pekmez, bal başta olmak üzere çeşitli yerli ürünlerin satışının yapıldığı Buğday Meydanına vatandaşlar ilgi gösteriyor.
Pazarda dut kurusu 20 TL, kaysı kurusu 20 TL, pestil 35 TL, kuşburnu 7 TL’den alıcı buluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 4 ...
Erzincan'da 65 yaş ve üzerine sokak kısıtlaması
YEREL HABERLER Erzincan'da 65 yaş ve üzerine sokak kısıtlaması
(Düzeltme) Erzincan’da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlara günde 7 saat sokağa çıkma izni
YEREL HABERLER (Düzeltme) Erzincan’da 65 yaş ve üzeri ile kronik ...
Erzincan’da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlara günde 7 saat sokağa çıkma yasağı
YEREL HABERLER Erzincan’da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı ...
Mimar Sinan Mahallesinde sathi kaplama çalışmaları bitti
YEREL HABERLER Mimar Sinan Mahallesinde sathi kaplama çalışmaları ...
Covid-19 dışındaki hastalar için yeni acil servis açılıyor
YEREL HABERLER Covid-19 dışındaki hastalar için yeni acil servis ...
HES kodsuz yolcu alan firma 10 gün seferden men edilecek
YEREL HABERLER HES kodsuz yolcu alan firma 10 gün seferden men ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X