DKMP Genel Müdürü Üzmez, Dumanlı Tabiat Parkında incelemelerde bulundu

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü İsmail Üzmez, Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bulunan Dumanlı Tabiat Parkında incelemelerde bulundu.

DKMP Genel Müdürü Üzmez, Erzincan merkezine 70 kilometre, ilçe merkezine ise 7 kilometre uzaklıkta bulunan Dumanlı Tabiat Parkı'nı ziyaret etti.

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde doğal güzelliğiyle göz dolduran Dumanlı Tabiat Parkında incelemelerde bulunan Üzmez’e DKMP Erzincan heyeti eşlik etti.

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