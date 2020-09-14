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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da İlköğretim Haftası kutlamaları başladı

İHA

Erzincan'da İlköğretim Haftası nedeniyle düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Eğitim davası, insan olma davasıdır. İlköğretim geleceğimizin temelidir. İlköğretimin değerini bilen güçlü eğitim kadromuz ve modern dersliklerimiz sayesinde Erzincan'da başarılı bir eğitimöğretim dönemi geçireceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

Erzincan’da İlköğretim Haftası kutlamaları başladı

Erzincan’da İlköğretim Haftası nedeniyle düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Eğitim davası, insan olma davasıdır. İlköğretim geleceğimizin temelidir. İlköğretimin değerini bilen güçlü eğitim kadromuz ve modern dersliklerimiz sayesinde Erzincan’da başarılı bir eğitimöğretim dönemi geçireceğimize yürekten inanıyorum” dedi.
Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, 20202021 EğitimÖğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Gün, “İlköğretim, öğrencilerin hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları hasletlerin kazanılmaya başlandığı süreci ifade eder. Çocuklarımızın temel bilgiler yanında kişiliklerinin şekillenmesi ve değerler eğitimini alması devlet ve millet olarak eğitime, özellikle ilköğretime önem vermemizi gerekli kılar. Bu dönemde öğrencilerimize verilecek ahlaki erdemler yeni dikilen fidanlara verilecek can suyu hüviyetindedir. İlk önce ve her şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine, geleneklerimize bağlı millet olmanın ulvi bilincini zihinde ve kalbinde taşıyan nesiller yetiştireceğiz. Eğitim davası, insan olma davasıdır. İlköğretim geleceğimizin temelidir. İlköğretimin değerini bilen güçlü eğitim kadromuz ve modern dersliklerimiz sayesinde Erzincan’da başarılı bir eğitimöğretim dönemi geçireceğimize yürekten inanıyorum.
Asıl mücadelemizin cahillikle
Mart ayından beri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalıkla mücadele ediyoruz. Çocuklarımızın sağlığı için okullarımızı uzun bir süre evlere taşıdık. Uzaktan eğitimle, öğretmenlerimiz yavrularımızın eğitiminin aksamaması için özverili bir şekilde çalıştı. Yeni normal düzende hem uzaktan eğitimle hem de yüz yüze eğitimle çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim almasını sağlayacağız. Bunun için tüm vatandaşlarımızın dayanışma içinde olmasını bekliyoruz. Unutmayalım ki dayanışmayı bencilliğin üzerine çıkaramayan toplumlar büyük bedeller öder. Her bir yavrumuzu kendi evladımız gibi bilirsek maske, hijyen ve mesafe kuralına riayet edersek okullarımızda eğitimi sağlıklı bir şekilde sürdürebiliriz. Zira salgın hastalık öyle ya da böyle bitecek. Asıl mücadelemizin cahillikle olduğunu unutmayalım.
Karantina döneminde bir kez daha gördük ki okullarımızın öğrencilerimizin yaşamlarında, eğitimlerinde büyük bir paya sahip. Öğretmenlerimizin değerini bu dönemde daha iyi anladık diyen velilerimiz oldu. İkinci evimiz gibi gördüğümüz okulları hijyen kurallarına uygun bir şekilde eğitim ve öğretime hazır hale getirdik. Bundan sonraki süreçte sadece öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz değil toplum olarak her birimiz okullarımızın eğitim sürecini tamamlaması için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz.
Kıymetli Öğretmenlerim, bu eğitimöğretim yılında okullarımıza yeni başlayan yavrularımıza hem örnek bir insan olacaksınız hem de bilginizle, rehberliğinizle yeni ufuklar açacaksınız. Sizler sayesinde cehaletin zincirleri kırılacak, gönüller karanlıkların pasından kurtulacaktır. Çocuklarımız, zihni varoluşunu sizin paha biçilmez emekleri sayesinde tamamlayacaktır. Cemil Meriç’in dediği gibi en çok sevilen öğretmen, en çok seven öğretmendir. Öğrencilerimizi en çok biz seveceğiz. Onların salgın döneminde eğitim ve öğretim döneminden etkilenmemesi için çok çalışacağız. Atalar sözü der ki “Ruhunuz yoksa atınız koşmaz.“ Özellikle okula yeni başlayan, örgün eğitime merhaba diyen yavrularımızın aydınlık gelecek yolculuğunda dörtnala koşması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz, ruhumuzu katarak, fedakârlıkta bulunarak yavrularımıza güzel bir gelecek inşa edeceğiz.
Mutlu çocuklar, güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda ve 2023 vizyonu rehberliğinde sürdürdüğümüz eğitim ve öğretimin ilimizdeki olumlu yansımalarının bu dönem de artarak devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizler, hem yavrularımızın akademik alanda donanımlı, çağın gereksinimlerine uygun eğitim almaları hem de milli ve manevi değerlerini özümsemiş, Mevlana’nın pergel metaforunda olduğu gibi bir ayağı bu aziz topraklarda sabit, diğer ayağıyla tüm dünyayla bütünleşen; bilimden, estetikten, sanattan haberdar olan bireyler olarak yetişmesi için büyük emek sarf ediyoruz.
Bu eğitimöğretim döneminde yenilenmiş müfredatımızla, tecrübeli öğretmenlerimiz ve modern dersliklerimizle sizlere eğitim vereceğiz. Öğretmenleriniz sizleri sabırsızlıkla bekliyor. Sizlere yol gösterecek, sizlerin geleceğine yön verecek, ufuk açacak eğitim kadromuzla başarılı bir dönem geçireceğinize yürekten inanıyorum. Sizlerin varlığı, bizler için en büyük güç kaynağı olduğunu unutmayın. Zenginleştirilmiş eğitim ortamında inanıyorum ki büyük başarılar elde edeceksiniz. Yeter ki öğrenme aşkını, keşfetme merakını canlı tutun. Sizlere başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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