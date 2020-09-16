Erzincan Belediyesi araç parkına yeni araçlar ekledi

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Erzincan Belediyesi araç parkına saha ekiplerinin ve personel sevkiyatlarında kullanılmak üzere toplam 5 adet sıfır kilometre yeni araç ekledi.

Başkan Bekir Aksun, “Erzincan’ımıza daha iyi hizmet verebilmek için araç parkımıza 5 adet sıfır kilometre araçlar ekledik. Araç filomuza önümüzdeki süreçlerde yeni araçlarımızda eklenecek inşallah. Belediyemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

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