Erzincan trafik kazası: 7 yaralı

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Erzincan'da "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Uluköy Çağlayan yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.Y., idaresindeki tarım aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada sürücüyle birlikte tarım aracının kasasında bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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