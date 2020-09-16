Erzincan´da pandemi tedbirlerini ihlal edenlere ceza

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN´da pandemi kurallarına uymayan 366 kişi ve 59 işletmeye idari para cezası kesildi.
Erzincan Valiliği´nde yapılan açıklamada, 22 Haziran-15 Eylül 2020 tarihleri arasında il genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 366 kişiye idari para cezası uygulandı.
Öte yandan 1 Haziran15 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan iş yeri denetimlerinde ise Covid-19 tedbirlerine uymayan 59 işletmeye idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Açıklamada vatandaşların pandemi kurallarına uymaları, maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK
2020-09-16 10:18:31
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