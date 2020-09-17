Vali Mehmet Makas, Tercan, Çayırlı, Otlukbeli ilçelerine ziyarette bulundu

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Tercan İlçe Kaymakamı Musa Kazım, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin’e iadeyi ziyarette bulundu. ilçedeki yatırımlar ve çalışmalar hakkında brifing alan Vali Makas, çarşı merkezini de gezerek vatandaşları selamladı. Ardından Tercan Mamahatun Türbe ve Külliyesini de ziyaret eden Vali Makas, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Çayırlı ilçesine geçen Vali Mehmet Makas, Çayırlı Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Çayırlı Belediye Başkanı Atınç Bahadır’a iadeyi ziyarette bulunarak yatırımlar hakkında brifing aldı. Çarşı esnafını ve vatandaşları da selamlayan Vali Makas, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Erzincan Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince Balıklı Köyü'nde yapılan sıcak asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Makas, finişer makinesini kullanarak asfaltlama çalışması yaptı, sıcak asfaltın köylerimize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Son olarak Otlukbeli ilçesine ziyarette bulunan Vali Mehmet Makas, Otlukbeli İlçe Kaymakamı Sercan Yılmaz, Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş’a iadeyi ziyarette bulunarak yatırımlar hakkında brifing aldı.

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