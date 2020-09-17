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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çayırlı Kaymakamlığına Arslantürk atandı

İHA

Çayırlı Kaymakamlığına Arslantürk atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Çayırlı Kaymakamı Ömer Büyükergene’nin yerine Sakarya’nın Taraklı Kaymakamı Abdullah Arslantürk, atandı.
Geçen hafta görevden uzaklaştırılan Çayırlı Kaymakamı Ömer Büyükergene’nin yerine Abdullah Arslantürk atandı. Arslantürk’ün kısa süre içerisinde Çayırlı Kaymakamlık görevine başlayacağı öğrenildi.
Abdullah Arslantürk Kimdir?
1994 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.
Mülkî İdare Amirliği mesleğine Temmuz 2017’de Trabzon Kaymakam Adayı olarak intisap etti. Trabzon Valiliği’nde il merkez stajını, Yalova/Altınova ve Hatay/Samandağ ilçelerinde de Kaymakam Refikliği stajını tamamladı. Konya/Taşkent ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığında Mülkiye Başmüfettişi refakatinde teftiş stajını bitirdi. Ürdün’de Ürdün Üniversitesinde 8 ay süreyle Arapça dil eğitimi aldı. 25.10.2019 tarihinde Sakarya Taraklı Kaymakamlığına atandı. Yaklaşık 11 aylık görevin ardından Erzincan’ın Çayırlı ilçesine kaymakam olarak atanan Arslantürk’ün Arapça ve İngilizce bilmektedir.

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