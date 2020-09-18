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Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

İHA

Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Tunceli'de 34, Erzincan'da 33, Iğdır'da 33, Ağrı'da 30, Erzurum'da 29, Kars’ta 28 ve Ardahan'da 26 derece olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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