Köylülerin kurduğu kooperatif bölge ekonomisine katkı veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köylülerin kurduğu kooperatif bölge ekonomisine katkı veriyor

İHA

Köylülerin kurduğu kooperatif bölge ekonomisine katkı veriyor

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde 2002 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 200 adet gebe güvenin dağıtımıyla faaliyetlerine başlayan kooperatif, köyde üretilen sütü modern mandırada işleyerek bölge ekonomisine katkı sağlıyor.
Yurtbaşı köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ürettiği tulum peyniri, yoğurt ve tereyağını hem Refahiye’de hem de ilçe dışından gelen vatandaşlara pazarlıyor.
Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, Yurtbaşı köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde bulunan mandırayı gezerek Kooperatif Başkanı Zübeyir Durna’dan çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Yapılan ziyarette bir açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Tarım Bakanlığı'nın son yıllarda tarımsal kalkınma kooperatiflerine büyük destekler aktardığını söyledi.
Yurtbaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin örnek çalışmalara imza attığını vurgulayan Şahin, “Başkan Zübeyir bey, kooperatif kurulduğu günden beri çok gayretli çalışıyor. Bizlerde gerekli desteğimizi sunduk. Bu kooperatif bölge hayvancılığının gelişmesi adına çok önemli bir örnek olduğunu” belirtti.
Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı ise “Bende her daim Can Köyler markasını evimde kullanıyorum. Bu markada ilçemiz adına önemli bir değerdir. Kooperatifi Başkanı, Zübeyir beye çalışmalarında başarılar diliyorum. Refahiye Belediyesi olarak daima üreticinin yanındayız” diye konuştu.
Yurtbaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zübeyir Durna’da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kooperatifin çevre köylerin kalkınması ve hayvancılık sektörünün gelişmesine büyük katkı sağladığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aç kirpiler karınlarını mesken tuttukları evde bisküvi ve cevizle doyuruyor
YEREL HABERLER Aç kirpiler karınlarını mesken tuttukları evde ...
Milli Beka Hareketi Erzincan il istişare toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Milli Beka Hareketi Erzincan il istişare toplantısı ...
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
YEREL HABERLER Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü ...
24Erzincanspor 3 puan için Diyarbakır’a gitti
YEREL HABERLER 24Erzincanspor 3 puan için Diyarbakır’a gitti
Baro Başkanı Aktürk: “19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Baro Başkanı Aktürk: “19 Eylül Gaziler Günü’nü ...
EBYÜ’de ön lisans, lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinin 10’ncu maddesinde değişikliğe gidildi
YEREL HABERLER EBYÜ’de ön lisans, lisans eğitim-öğretim ve sınav ...
Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin ...
Yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Mahalle denetim ekibinden gece denetimi
YEREL HABERLER Mahalle denetim ekibinden gece denetimi
Çayırlı Kaymakamlığına Arslantürk atandı
YEREL HABERLER Çayırlı Kaymakamlığına Arslantürk atandı
‘Bir Gelecek’ projesi kapsamında Erzincanlı sporculara destek
YEREL HABERLER ‘Bir Gelecek’ projesi kapsamında Erzincanlı ...
Vali Mehmet Makas, Tercan, Çayırlı, Otlukbeli ilçelerine ziyarette bulundu
YEREL HABERLER Vali Mehmet Makas, Tercan, Çayırlı, Otlukbeli ...
Vali hasat yapan çiftçileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali hasat yapan çiftçileri ziyaret etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X