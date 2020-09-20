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Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde, Şevki Bozkurt, anneleri ölen yavru sincapları şırınga ile besliyor.

Kent merkezine 153 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinde yaşayan Şevki Bozkurt, evinin bahçesindeki ağaçta yeni doğmuş iki yavru sincap gördü. Anneleri ölen yavru sincapları sahiplenen Bozkurt, zarar görmemeleri için onları evine götürdü. Çok küçük ve güçsüz olan yavruları elleriyle besleyen Bozkurt, şırıngaya doldurduğu sütleri sincaplara içirdi. Sincaplara gözü gibi bakan Bozkurt, yavrular büyüyünce doğal ortamlarına bırakacağını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Erzincan Coşkun MENEK

2020-09-20 10:41:56



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