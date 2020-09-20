Erzincan'da trafik kazası: 1'i ağır, 5'i çocuk 7 yaralı Kaza sonrası ambulansa alınan çocuklar hüngür hüngür ağladı

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Erzincan’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5’i çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Ambulansa alınan çocuklar kazanın şokuyla hüngür hüngür ağladı.

Kaza, ErzincanErzurum Karayolunun 35. kilometresi Avcılar köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan istikametinden Erzurum’a giden Nuh Bingöl idaresindeki 49 AAD 347 plakalı Citroen Berlingo marka hafif ticari araç, Fatih Gürel idaresindeki 45 AEM 918 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 5’i çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın şokuyla hüngür hüngür ağlayan çocukları sağlık ekipleri teselli etmeye çalıştı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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