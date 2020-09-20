Erzincan’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Erzincan’da büfe içerisinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı. Saldırgan olay sonrası karakola giderek teslim oldu.



Olay, akşam saatlerinde Erzincan merkez Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Köşe Büfe içerisine giren saldırgan henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tabancayla iki kişiye şarjördeki mermiler bitinceye kadar kurşun yağdırdı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak karakola giderek polise teslim oldu. Saldırıda vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İki kişinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Polis ekipleri olay yerinde boş kovan ve delil araştırması yaparak savcılık tarafından tahkikat başlatıldı.

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