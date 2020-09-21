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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Yeşilbaş, yol yapım şantiyesinden bilgi aldı

İHA

Kaymakam Yeşilbaş, yol yapım şantiyesinden bilgi aldı

Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, ArapgirDutlucaKemaliye üzerinden Erzincan'ı Elazığ'a bağlayacak olan tünel çalışmalarının yürütüldüğü şantiye sahasında incelemede bulundu.
Dağlık alandaki 22 kilometrelik bölümünün 18 kilometresinin tünel olacağı alandaki çalışmaları şantiye yerinde inceleyen Kemaliye Kaymakam Emre Yeşilbaş, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Kaymakam Yeşilbaş buradaki incelemelerinin ardından şantiye sorumlularının istek ve taleplerini dinleyerek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.
7 tünel 2 viyadükle 22 km’ye düşecek
Toplam 44 km olan KemaliyeDutluca yolu yapılacak olan 7 tünel, 2 viyadükle 22 km’ye düşecek. Yolda, Yaka Köyü tüneli 1680 metre Kemaliye tüneli 2922 metre Viyadük, Toybelen tüneli 1539 metre, Kozlupınar tüneli 2995 metre, Viyadük 2, Yeşilyurt tüneli 2450 metre, Vali Yazıcıoğlu Tüneli 1988 metre, 2734 metre Dutluca Tüneli yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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