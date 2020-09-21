Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sıcaklık Erzincan’ın Kemah ilçesinde 32,3 derece olarak ölçülürken en düşük sıcaklık ise Ardahan’ın Göle ilçesinde 0,2 derece oldu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Anadolu’da bugün hava sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra Ardahan çevresinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Bölgede rüzgâr batı ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklık değerleri; Erzincan’da 29, Iğdır’da 28, Erzurum’da 25, Ağrı’da 26, Kars ve Ardahan’da 24 derece olması öngörülüyor.

Bölgede dün en yüksek sıcaklık Erzincan’ın Kemah ilçesinde 32,3 derece olarak ölçülürken en düşük sıcaklık ise Ardahan’ın Göle ilçesinde 0,2 derece oldu.

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