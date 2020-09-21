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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da yüz yüze eğitim başladı, ilk ders: ‘korona virüs’

İHA

Erzincan’da yüz yüze eğitim başladı, ilk ders: ‘korona virüs’

Tüm Türkiye’de korona virüs pandemisi önlemleriyle birinci sınıflar ve ana sınıflarında yüz yüze 20202021 eğitimöğretim dönemi başladı. Erzincan’da aylar sonra 'aşamalı ve seyreltilmiş' olarak okula başlayan öğrencilere korona virüs salgınıyla ilgili bilgiler verildi.
Pandemi tedbirleri altında başlatılan yüz yüze eğitimin ilk günü okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri ders başı yaptı. Türkiye genelinde okullar bugün çalan ilk ders zili ile açıldı. Erzincan’da da yüz yüze eğitimin ilk günü yoğun tedbirler altında başladı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren aileler çocuklarıyla beraber okulun yolunu tuttu. Öğrenciler okul heyecanıyla bahçeye alınmayı bekledi. Veliler okul çantalarına defter ve kitap harici maske, kolonya ve dezenfektan koydukları çocuklarını derse uğurladı. Bahçe kapısından içeri alınan öğrenciler fiziksel mesafeli bir şekilde sıraya girerek saygı duruşu yaptı ve İstiklal Marşı'nı okudu. Tedbirlerin üst seviyede alındığı Kazım Orbay İlkokulunda öğrenciler sınıflarıyla beraber tek sıra halinde alındılar. Okul yönetimi tarafından tedbirlere uyulması yönünde sıkça anonslar da yapıldı.
İlk gün ailesinden ayrılmak istemeyerek geri dönen minikler de oldu. Öğretmenleri ve aileleri miniklere okulu sevdirmek adına çaba gösterdi.
“Mutluyuz ama tedirginiz”
Çocuğunu anaokuluna getiren veliler hem tedirgin olduklarını hem de mutlu olduklarını dile getirerek, “Hem Mutluyuz hem tedirginiz. Bakalım zaman gösterecek. Nasıl bir eğitim olacağı o zaman belli olacak” dedi.
Okulların bir yerden açılarak başlaması gerektiğini dile getiren bir başka veli, “Öğrenci ve öğretmenlere başarılar diliyorum. Bu salgından hepimiz etkilendik. Bu sene öğretmenlerin işleri iki kat daha zor. Allah yardımcıları olsun. Bizde biraz endişeliyiz ama bir yerden başlamak gerekiyor. Bütün öğretmen ve öğrencilere hayırlı olsun” dedi.
Veliler ve öğrenciler okulun bahçesinin dışında okul personeli nöbetçi öğretmen ve 1.sınıf öğretmenleri ile karşılandı. Öğrenciler okul bahçesinde daha önce işaretlenmiş 1.5 metre mesafeli alanda sıra oldu. Sosyal mesafe korunarak sınıflara alındı. Okul rehber öğretmenleri ve 1. sınıf öğretmenleri uyum eğitimi kapsamında Covid19 hakkında bilgilendirildi. Tuvaletler ve ortak kullanım alanları tanıtıldı. İlk ders olarak su ve sabunla 20 saniye öğrenciler ellerini yıkadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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