Erzincan’da karantina kurallarını uymayan 5 kişi yurda yerleştirildi

Erzincan’da korona virüs (Covid19) karantina kurallarını ihlal eden 5 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
Erzincan Valiliği İçişleri Bakanlığının genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile yapılan korona virüs (Covid19) denetimlerinde haklarında verilen izolasyon kararına uymayan 5 kişi zorunlu izolasyon için Gençlik ve Spor Bakanlığı Pir Muhammed Bahaeddin Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi. Kuralları ihlal eden 5 kişi, karantina süreleri bitinceye kadar yurtlarda kalacak.
Öte yandan 5’i izolasyon kuralına uymayan, 27’si ise mevsimlik işçi ve kalacak yeri olmayan toplam 32 kişinin Erzincan’daki KYK yurtlarında karantina sürecini geçirdiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.