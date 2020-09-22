Erzincan’da karantina kurallarını uymayan 5 kişi yurda yerleştirildi

Erzincan’da korona virüs (Covid19) karantina kurallarını ihlal eden 5 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Erzincan Valiliği İçişleri Bakanlığının genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile yapılan korona virüs (Covid19) denetimlerinde haklarında verilen izolasyon kararına uymayan 5 kişi zorunlu izolasyon için Gençlik ve Spor Bakanlığı Pir Muhammed Bahaeddin Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi. Kuralları ihlal eden 5 kişi, karantina süreleri bitinceye kadar yurtlarda kalacak.

Öte yandan 5’i izolasyon kuralına uymayan, 27’si ise mevsimlik işçi ve kalacak yeri olmayan toplam 32 kişinin Erzincan’daki KYK yurtlarında karantina sürecini geçirdiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.