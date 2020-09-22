Otomobile bağladıkları atı kilometrelerce koşturdular (2)

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947 LİRA CEZA KESİLDİ

Erzincan'da otomobile bağladığı atı trafiğe aldırış etmeden kilometrelerce koşturan kişi polis tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından aracı kullanan kişinin kimliği tespit edildi. Şoför B.A., kaçan atını Ulalar Bölgesinde bulduklarını, Ersevenler Mahallesindeki evlerine götürmek için aracın arkasına bağladıklarını söyledi. Atına uyguladığı kötü muamele nedeniyle B.A.'ya 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 947 TL idari para cezası uygulandı. DHA-Genel Türkiye-Erzincan Coşkun MENEK

2020-09-22 15:57:14



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