Otomobile bağladıkları atı kilometrelerce koşturdular (3)

TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DE PARA CEZASI
Erzincan'da, otomobile bağladığı atı trafiğe aldırış etmeden kilometrelerce koşturan Berat Avcil'e emniyetten sonra bir ceza da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından uygulandı. Avcil'e 'hayvan refahını ihlal' suçundan 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 36'ncı maddesinin G fıkrası gereğince 268 TL idari para cezası kesildi. DHA-Genel Türkiye-Erzincan Coşkun MENEK
2020-09-22 17:16:51
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