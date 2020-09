Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Erzincan Barosu mensubu olmak ayrıcalıktır”

Erzincan Barosu, bünyesindeki avukatların legal online veri tabanından faydalanmaları için Legal Yayıncılıkla işbirliği yaptı.

Baro Başkanı Adem Aktürk, “Erzincan Barosu mensubu olmak ayrıcalıktır” diyerek konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Erzincan Barosu; düne nazaran gerek şehrimizde gerekse Türkiye çapında tanınma ve yüksek saygınlığa ulaşmış, her noktada temsil edilen, proje üreten, farkındalık oluşturan; sosyal sorumluluk işlerinin içinde yer alan, mali yapısı daha güçlü, aktifleri artmış ve daha katılımcı kamu meslek kuruluşu haline gelmiştir. Mesleğimizin hak ettiği en üst seviyedeki değeri sağlamak için tüm mesaimizle çalışmaktayız. Legal Yayıncılıkla yaptığımız işbirliği doğrultusunda; 31.12.2021 tarihine kadar ücretsiz olarak kullanabileceğiniz, http://legalonline.com.tr/erzincanbarosu/ sitesinde kullanıcı adı (mail adresi) ve şifreniz ile dilediğiniz her ortamdan giriş sağlayabileceğiniz legal online veri tabanı (içtihat, mevzuat, kitap, makale, dilekçe vd.) adınıza satın alınmıştır. İyi günlerde kullanmanız dileklerimizle, meslek hayatınızda başarılar dileriz.”

Başkan Aktürk, 175 avukata, 15 ay boyunca ücretsiz kullanabilecekleri içtihat programı (her türlü mahkeme kararına ulaşabilecekleri bir yayın) satın alıp hediye ettiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.