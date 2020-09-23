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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aksun, Hocabey Kızılay mahalleri projesinin birinci etap çalışmalarında sona gelindiğini söyledi

İHA

Başkan Aksun, Hocabey Kızılay mahalleri projesinin birinci etap çalışmalarında sona gelindiğini söyledi

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, bir arada yürütülen Hocabey Kızılay mahalleri projesinin birinci etap çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.
Başkan Bekir Aksun, projeleri tamamlanan ve ihale aşamalarının devam ettiği Kızılay ve Hocabey mahallelerindeki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kamulaştırmaların gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Aksun, “Şuan da binaların yapımı için ihale aşaması devam ediyor. İhaleleri sonuçlanan blokların ise yapımına başlandı. Bloklar ayrı olarak ihale ediliyor. Burada yaşayan ve burada ki müteahhit ile müteşebbislerin parça, parça binaların ihalelerini alarak hem ilimizde ki esnaftan alış veriş yaparken burada ki işçileri çalıştırmak maksadıyla bu yöntemi denedik. Şu ana kadar ihalesi tamamlanan 5 blok yapım aşamasında, yükselmeye başladı. Allah Nasip ederse Ekim 5 e kadar 30 adet blokun ihaleleri bitmiş olacak. Bu tarihten sonra Kasım başı gibi de diğer blokların ihalelerini tamamlayarak45 ile 47 arasında blok ihalesi yapılmış olarak blokların inşaatına başlanmış olacak. Bu şekilde bu mahallerimiz de 4 katlı 2+1, 3+1, 4+1 olmak üzere konumlandırılarak 3+1’ler ve 4+1’ler 8 ayrı bloktan oluşacak. 2+1 ler ise 16 daire oluşacak. Bunun ile ilgili 8 blok 4+1, 4 blokta 2+1 olarak tanımladık. Diğer blokları 3+1 olaraktan gerçekleşmiş olacak. Projelerimiz ihale sözleşmelerinin imzalanmasının ardından 365 gün içerisinde gerçekleşmesi kaydıyla sözleşmeler imzalanıyor. Bu önümüzde ki yıl en geç 11. Ayda bütün bloklar tamamlanmış olacak. Burada Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi sürecinde problem yaşanmayacağını var sayarak konuşuyoruz. Burada devletimizin alacağı herhangi bir kanun, yönetmenlik, kural, kaide, içişleri bakanlığımızın belirleyeceği genelgeler bu anlaşmaların dışında olarak tutuyoruz. Allah Nasip eder her şey normal gittiğinde 11. Ayın sonun da blokların tamamlanmış olması gerekmekte. İhale sürelerinde uzamalar olursa bunlarda belirlenen süreleri dolduklarında ki süreler eklendiğinde, hava şartlarının da olumsuzluk oluşturmadığı var sayılarak konuşuyoruz, 2021 yılının 12. ayın sonunda 1. etap çalışmaları tamamlanmış olacak.” dedi.
Erzincan’a bu projeyi kazandırmaktan onur duyduklarını ifade eden Başkan Aksun, “Yıllardır ihmal edilen bu mahallelerimizin Allah nasip ederse akabinde Merkez çarşısını şekillendirmek için çalışmalarımızı yönlendireceğiz. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla acele kamulaştırma kararı alındı. Burada bu çalışmaların hızlandırılmasında Binali Beyin, Milletvekillerimizin il başkanlarımızın önemli destekleri oldu. Destek sağlayan herkese buradan sizler aracılığıyla teşekkür ediyorum.
Erzincan’ımız için yapılacak olan her işte katkı sunmak için siyasi parti ayrımız gözetmeksizin her kesimin dahil olduğu bir meclis belediyemiz de söz konusu. Burada AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partiden oluşan bir meclis üyelerimize de ayrı ayrı tebrik ediyor bizlere verdikleri destekler içinde şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.
Göreve başlayalı 18 ay olduğunu söyleyen Aksun, “İlimizin çıkarları için yapılan tüm işlerde oy birliği ile karar alındı. Encümeninizde de AK Parti, CHP ve MHP üyeleri bulunuyor. Bunlarda Erzincan için yapılan bütün işlerde, projelerde oy birliği ile karar alındı. Encümen üyelerime de teşekkür ediyor şükranlarımız sunuyorum. Biz göreve gelmeden önce ifade etmiştik, Birlikte yönetim. Bu yönetimi çok şükür 18 aydır sergiliyoruz. Birlikte yönetiyoruz. Başarılarımız da halkımızın ve kamuoyunun önünde. İnşallah çalışmalarımız daha da güzel şekillenecek. Geçen yıl TOKİ den alınan 6 bin 600 metre karelik arsa ve hazineden alınan 11 bin 400 metre karelik bir arsa ve ayrıca 2 bin metre karelik bir arsayı ayrı, ayrı ihale ederek kat karşılığı ihaleye çıktık. Birinci 6 bin 600 metre karelik yerden 60 daire 4 dükkân oluşacak şekilde ihale edildi. 11 Bin 400 metre karelik hazineden alınan yerde ise yaklaşık 100 daire ve ayrıca 800 metre karelik bir ticari alan oluşacak, 2 bin metre karelik Akşemsettin caminin hemen yanında olan arsanın olduğu alana ise 24 daire ve Bin metre karelik bir dükkan ve 450 metrelik bir depo alanı olacak şekilde şekillenecek. Bütün bu çalışmalarımız Erzincan’da özel sektör iş birliği ile TOKİ kullanılmadan Şehrimizi şekillendirebileceğimizin bir ifadesi olarak algılanmakta. Allah nasip ederse şehrimizin müteşebbisleri bu şehri şekillendirecek olduğunu hep birlikte göstermiş olacağız. Yapılan tüm çalışmalarımız da emeği geçen herkese teşekkür ediyor şükranlarımız sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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