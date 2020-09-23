Turuncu Kategori'deki PKK'lı terörist intihar eylemi yapmak isterken yakalandı



Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA )ERZİNCAN ve Tunceli'de çok sayıda bombalı eyleme katılan ve İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde Turuncu Kategori'de yer alan 'Baver Çektar' kod adlı Ahmet Herdem (33), Amasya'da üzerinde bulunan el bombasının pimini çekerek, intihar eylemi yapmak isterken etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 'Baver Çektar' kod adlı Ahmet Herdem emniyet ekiplerinin takibi sonucu Amasya'da yakalandı. Yakalandığı sırada üzerinde bulunan el bombasının pimini çekerek, intihar eylemi yapmak isteyen terörist, etkisiz hale getirildi. Gözaltına alındıktan sonra Erzincan'a getirilerek sorgulanan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Erzincan Valiliği'nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesi ve halkımızın huzurlu bir yaşam sürmesi amacıyla Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesi ile Amasya ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlükleri ile beraber çalışma yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü adına Tunceli kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, örgüt içerisinde uzman sabotajcı olarak tanınan, yakalandığı esnada üzerinde bulunan el bombasının pimini çekerek intihar eylemi gerçekleştirmek isteyen, ilimiz ve Tunceli ilinde birçok EYP eyleminin planlayıcısı ve faili olduğu tespit edilen, Erzincan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan görüşmelerde İstanbul iline Erzincan-Tunceli kırsalından eylem planlaması yapmak ve sabotaj eğitimi vermek amacıyla gittiğini beyan eden, Terör Arananlar Listesi Turuncu Kategori'de bulunan Baver-Çektar kod adlı A.H. isimli örgüt mensubu 2 adet sahte kimlik ile birlikte yakalanmış, ilimizde gömülü vaziyette sakladığı, kullanmış olduğu uzun namlulu silah ve mühimmatı ele geçirilmiş, 18 Eylül'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Ayrıca örgüt mensubuna yardım ve yataklık faaliyetinde bulunan şahıslara yönelik operasyonel faaliyetler devam etmektedir. Erzincan Valiliği olarak halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için terör örgütleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2020-09-23 17:43:17



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