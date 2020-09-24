Saldıran zehirli engereği, elleriyle yakaladı



Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde, bahçesinde çuvallara saman dolduran Şaban Şahin, engerek yılanının saldırısından son anda kurtuldu. Yılanı elleriyle yakalayan Şahin, daha sonra doğaya bıraktı.

Kemaliye ilçesinde çiftçi Şaban Şahin, Avaz mevkisindeki bahçesinde hayvanları için kışlık yem olarak hazırladığı samanları çuvallara doldurmaya başladı. Şahin, bu sırada samanlar arasına gizlenen ve yörede en zehirli tür olarak bilinen koca engereğin saldırısına uğradı. Samanlar arasından saldıran yılandan kurtulan Şahin, ani bir hareketle yılanı yakaladı.

Yılanı bir süre elinde tutan Şahin, daha sonra doğaya saldı.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2020-09-24 12:45:51



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