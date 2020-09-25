Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Tekin'den Memur-Sen'e ziyaret

Erzincan MemurSen'i ziyaret eden İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, MemurSen İl Temsilcisi Nebi Gül ve bağlı 11 Sendikanın Şube Başkanıyla bir araya gelerek İletişin Başkanlığı faaliyetleri ile başkanlığın çıkardığı yayınlar hakkında bilgilendirme yaptı.

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, “Erzincan Bölge Müdürlüğü olarak bize bağlı olan Erzincan, Gümüşhane, Tunceli ve Bayburt illerimizde bulunan basınyayın organları, Kamu kurumları ve kamu yararına çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliğimizi artırarak, İletişim Başkanlığımızın sorumluluk alanında bulunan faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz” dedi.

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