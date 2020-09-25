Korona virüs salgınıyla en ön cephede savaşan sağlık çalışanları, Covid19 hastalarını iyileştirmek için canları pahasına fedakarca mücadele ediyor. Doktorundan hemşiresine, temizlikçisinden güvenlikçisine test sonuçları pozitif çıkan ve hastalığı yenen sağlık çalışanları yaşadıklarını İHA’ya anlattı. Erzincan'da Covid19'u yenen doktor çift, 2,5 ay küçük çocuklarına cam bölme arkasından bakabildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid19) mücadele eden kahraman sağlık çalışanları, gece gündüz demeden hastaları sağlıklarına kavuşturmak için sergiledikleri özverili çalışmayı İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Çin'in Vuhan kentinde 2019 Aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran korona virüs pandemisi nedeniyle birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar dolayısıyla insanlar evlerinde kalırken, bu sürecin en çok mesai yapan ve en çok risk grubunda bulunan meslek grubu doktorlar ve sağlık çalışanları oldu. Salgının Türkiye'de de yayılmasının ardından iş yükü ve sorumlulukları artan sağlık personeli, fedakarca çalışıyor.

Covid19 tanısı alan ve şüphesi olan hastalarla yakın temasta bulunan sağlık çalışanları, hastalığın kendilerine bulaşmasını önlemek için tulum, önlük, maske, gözlük ve siperlikle koruyucu tedbirlerini alıyor. Özellikle hastayla temas edeceği zamanlarda 23 kat maske ve eldiven kullanımına özen gösteriyorlar.

Bu süreçte olası bulaş riskine karşı kendilerini de izole etmek durumunda kalan sağlık çalışanları, evlerinden ayrılıyorlar ya da ailelerini başka bir yere gönderiyorlar. Çocuklarını, eşlerini ve anne babalarını uzun süre göremeyen sağlık çalışanları, telefondan görüntülü konuşarak hasret gidermeye çalışıyorlar. Ailelerine duydukları özlemle görevlerini yürüten sağlık çalışanları, salgını en az kayıpla atlatabilmek için vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen çağrısında bulunuyorlar. Gün boyunca salgınla mücadelelerini sürdüren sağlık çalışanları, tüm bu yoğun çalışma içerisinde hastanede kendilerine ayırabildikleri kısa molalarda birbirleriyle sohbet ederek sosyalleşiyorlar.

İhlas Haber Ajansı ekibi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki pandemi servisinde görev yapan hekiminden hemşiresine, yardımcı sağlık personelinden hasta danışmanları ve temizlik görevlilerine kadar birçok kahraman sağlık çalışanını görüntüledi.



Covid19'u yenen doktor çift, 2,5 ay küçük çocuklarına cam bölme arkasından bakabildi

Erzincan'da yeni tip korona virüsü yenen doktor çift, hastalığı sadece doktor gözüyle değil, hasta gözüyle de yaşadı. Hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Gül ve eşi Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Gül, yakalandıkları Covid19 hastalığı nedeniyle hastanede 1 hafta tedavi gördüklerini ve psikolojik olarak da etkilendiklerini belirterek şöyle konuştular:

Dr. Özlem Gül: "Bizim hikayemiz Mart ayında ülkemizde salgının görülmesiyle başladı. Vakaların da artışıyla birlikte Mart ayının sonuna doğru sağlık çalışanları için ayrılan yurda geçmek zorunda kaldık. Küçük bir kızımız var 1,5 yaşında. Annem bakıyor. Onlara hastalık taşıyacağımız endişesiyle evden ayrılmak durumunda kaldık. Tam burada vakalar kontrol altına alında, sayılar düştü derken eşimle ben ikimiz de enfekte olduk. Yaklaşık 1 hafta kadar hastanede kaldık."

Dr. Mustafa Gül: "Eşimle birlikte 1,5 senedir Erzincan’da görev yapmaktayız. Pandemi sürecinde küçük kızımızdan ayrı düştük. Cam bölümün arkasından uzun süre baktık. Fiziksel temas olamadı. Kızımın yanına bu süreç sonrasında gittiğimizde ne yapacağını bilemedi. Bir yandan yaklaşmak istedi bir yandan yadırgadı. O gün bana çok dokunmuştu."

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Orçun Barkay, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzman Dr. Sümeyye Akyüz, hemşire Neşe Polat, bilgi işlem sorumlusu Çınar Yalçın, temizlik görevlisi Nurettin Karahan, hemşire Arzu Bayoğlu, güvenlik görevlisi Gülay Aydın gibi hekiminden hemşiresine, yardımcı sağlık personelinden hasta danışmanları ve temizlik görevlilerine kadar birçok kahraman sağlık çalışanı da pandemi sürecini anlattı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Orhan Çimen’de Covid19 ile yapılan mücadeleyi anlatarak maske mesafe hijyen uyarısına vurgu yaptı.

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