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Erzincan’da ‘Avanak Apdi’ filmi gerçek oldu, caddeye para saçtı Kafede oturan bir kişi çantadaki paraları havadan yere saçtı, vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarıştı

İHA

Kemal Sunal'ın 'Avanak Apdi' filmi Erzincan'da gerçek oldu. Kent merkezinde bulunan kafenin 2. katında oturan bir kişi sinirlenip yüklü miktarda parayı havadan yere saçtı. Adeta gökten yağan paraları vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarıştı.

Erzincan’da ‘Avanak Apdi’ filmi gerçek oldu, caddeye para saçtı Kafede oturan bir kişi çantadaki paraları havadan yere saçtı, vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarıştı

Kemal Sunal'ın ‘Avanak Apdi’ filmi Erzincan’da gerçek oldu. Kent merkezinde bulunan kafenin 2. katında oturan bir kişi sinirlenip yüklü miktarda parayı havadan yere saçtı. Adeta gökten yağan paraları vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarıştı.
Olay, önceki gün Erzincan merkez Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kafenin ikinci katında arkadaşlarıyla birlikte oturan müteahhit, bir anda sinirlenip yanında bulunan çantadaki yüklü miktardaki parayı balkondan caddeye saçtı. Gökten para yağdığını gören vatandaşlar toplamak için hücum etti. Vatandaşlar saçılan paraları adeta birbirleriyle yarışarak topladı. Bu anlar bir kafenin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
Kafe çalışanları, “Yukarıda oturuyordular. Bir anda yerinden kalkıp çantadaki paraları balkondan caddeye saçmaya başladı. Çok şaşırdık. Ne olduğuna inanamadık” diye konuştu.
Öte yandan paraları saçan kişinin müteahhit olduğu ve alacağı bir tahsilatın geç geldiği ve bu yüzden gelen parayı gözden çıkardığı öne sürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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