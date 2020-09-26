Kafeden sokağa binlerce lira saçıldı



Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA )ERZİNCAN kent merkezinde bir kafenin ikinci katından sokağa atılan yaklaşık 10 bin TL, sokaktan geçen vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı.

Olay, 24 Eylül tarihinde akşam saatlerinde Ordu Caddesi üzerinde bir kafede meydana geldi. İddiaya göre kafede oturan iki ortak arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası ortaklardan biri yaklaşık 10 bin TL´yi kafenin penceresinden sokağa savurdu. Gökyüzünden 50 TL'lik banknotların yağdığını gören vatandaşlar yaklaşık 30 saniye içerisinde 50'lik banknotları toplayarak oradan uzaklaştı. Paraları savuran kişi ve ortağı ise daha sonra hiçbir şey olmamış gibi kafeden ayrıldı.

O anlar kafenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kafe çalışanları da olanların şaşkınlığı ile ne yapacaklarını bilemediklerini söylediler. Kafede garson olarak çalışan Burak Sarıtaş, kafenin ikinci katında müşterilere hizmet ettiği sırada masada oturan iki kişiden birinin birden ayağa kalkarak bağırmaya başladığını belirterek, "Elindeki paraları ikinci kattan aşağı doğru savurmaya başladı. Biz de şaşkınlıkla izledik, aşağıdaki insanlar da paraları alıp gittiler" konuştu.

Kafedeki diğer çalışan Turgay Duyan ise masaya sipariş götürdüğünü ifade ederek, "Arkamı döner dönmez paraların aşağı doğru savrulduğunu gördüm. Aşağı indiğimde paraların hiçbirinin kalmadığını gördüm" dedi.



DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2020-09-26 13:16:19



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