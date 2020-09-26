Sokakta yürürken sigara içme yasağına vatandaştan destek



Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin, bazı cadde ve sokaklarda yürüyüş sırasında maskenin indirilerek sigara içilmesini yasaklanmasına, vatandaşlar destek verdi.

Vali Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bazı cadde ve sokaklarda yürüyüş sırasında maskenin indirilip sigara içilmesini yasakladı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde tüm park, bahçe ve pazar yerlerinde ayrıca Ordu Caddesi üzeri Eski MİT Kavşağı ile 13 Şubat Caddesi Devlet Hastanesi Kavşağı arası ve Halitpaşa Caddesi üzeri SGK Kavşağı'ndan, Fevzipaşa Caddesi üzeri Eski Terminal Kavşağı'na kadar maske kullanımını ihlal ederek/maskeyi aşağı indirerek, yürüyüş esnasında sigara içmenin yasaklanmasına, belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Yasağın ardından kent genelinde denetimler artırılırken, alınan karara vatandaşlar da destek verdi. Vatandaşlar, kent genelinde artan vaka sayılarının önüne geçebilmek amacıyla böyle bir karar alınmasının sevindirici olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK

2020-09-26 14:51:20



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