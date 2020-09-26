Sokakta yürürken sigara içme yasağına vatandaştan destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokakta yürürken sigara içme yasağına vatandaştan destek

DHA

Sokakta yürürken sigara içme yasağına vatandaştan destek


Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin, bazı cadde ve sokaklarda yürüyüş sırasında maskenin indirilerek sigara içilmesini yasaklanmasına, vatandaşlar destek verdi.
Vali Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bazı cadde ve sokaklarda yürüyüş sırasında maskenin indirilip sigara içilmesini yasakladı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde tüm park, bahçe ve pazar yerlerinde ayrıca Ordu Caddesi üzeri Eski MİT Kavşağı ile 13 Şubat Caddesi Devlet Hastanesi Kavşağı arası ve Halitpaşa Caddesi üzeri SGK Kavşağı'ndan, Fevzipaşa Caddesi üzeri Eski Terminal Kavşağı'na kadar maske kullanımını ihlal ederek/maskeyi aşağı indirerek, yürüyüş esnasında sigara içmenin yasaklanmasına, belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.
Yasağın ardından kent genelinde denetimler artırılırken, alınan karara vatandaşlar da destek verdi. Vatandaşlar, kent genelinde artan vaka sayılarının önüne geçebilmek amacıyla böyle bir karar alınmasının sevindirici olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Coşkun MENEK
2020-09-26 14:51:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokakta yürürken sigara içme yasağına vatandaştan destek
YEREL HABERLER Sokakta yürürken sigara içme yasağına vatandaştan ...
Kafeden sokağa binlerce lira saçıldı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kafeden sokağa binlerce lira saçıldı / Ek fotoğraflar
Kafeden sokağa binlerce lira saçıldı
YEREL HABERLER Kafeden sokağa binlerce lira saçıldı
Erzincan’da ‘Avanak Apdi’ filmi gerçek oldu, caddeye para saçtı Kafede oturan bir kişi çantadaki paraları havadan yere saçtı, vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarıştı
YEREL HABERLER Erzincan’da ‘Avanak Apdi’ filmi gerçek oldu, caddeye ...
Doğu Anadolu'da 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da 3 ilde gök gürültülü sağanak ...
Erzincan´da sokakta sigara içmek yasaklandı
YEREL HABERLER Erzincan´da sokakta sigara içmek yasaklandı
Kış sporları merkezinde JAK timinden nefes kesen tatbikat
YEREL HABERLER Kış sporları merkezinde JAK timinden nefes kesen ...
Erzincan’da ehliyet ve kimlik kartı birleştirme işlemleri devam ediyor
YEREL HABERLER Erzincan’da ehliyet ve kimlik kartı birleştirme ...
(Özel Haber) Covid-19'la mücadelenin fedakar savaşçıları: Sağlık çalışanları Korona virüs salgınıyla en ön cephede savaşan sağlık çalışanları mücadelelerini İHA’ya anlattı Erzincan'da Covid-19'u yenen doktor çift, 2,5 ay küçük çocuklarına cam bölme arkasından bakabildi
YEREL HABERLER (Özel Haber) Covid-19'la mücadelenin fedakar ...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Tekin'den Memur-Sen'e ziyaret
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge ...
Doğu Anadolu’daki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’daki 4 ilde gök gürültülü sağanak ...
Bakanlık, 81 il valiliğine “Temaslıların doğru bilgilendirilmesi” konulu genelge gönderdi
YEREL HABERLER Bakanlık, 81 il valiliğine “Temaslıların doğru ...
24Erzincansporda hedef 3 puan
YEREL HABERLER 24Erzincansporda hedef 3 puan
Saldıran zehirli engereği, elleriyle yakaladı
YEREL HABERLER Saldıran zehirli engereği, elleriyle yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
YEREL HABERLER Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından ...
Turuncu listeye bir çizik daha
YEREL HABERLER Turuncu listeye bir çizik daha

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X