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Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor

İHA

Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor

Erzincan Barosu, Mer Plaza'da bulunan baro binasında, maddi durumu avukat masraflarını karşılamaya yetmeyen vatandaşlara ücretsiz hukuki destek veriyor.
Bünyesinde Kadın Hakları Merkezi'ni de barındıran hizmet binası, şiddet mağduru kadınlar için de çalışmalarını sürdürüyor.
Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk, "1 yıl öncesine göre başvurularda ve kabullerde yaklaşık yüzde 10 artış var. Erzincan'da ücretsiz hukuki yardım hizmetine başvuran vatandaş sayısı 2018 yılı ile Eylül 2020 arası toplam 388 kişi oldu. Başvuruların yarısından fazlası boşanma davaları için oluyor. Bizim pozitif ayrımcılık yaptığımız yargılama biçimlerinden biri boşanma davaları ve 6284 sayılı uzaklaştırma kararına ilişkin başvurular" dedi.
Aktürk, Adli Yardım Merkezi'nin yapısı ile ilgili, "Biz seçilir seçilmez 2016 yılında burada bir dönüşüm gerçekleştirdik. Burayı bir adli yardım ve eğitim merkezi haline getirdik. Burada ayrıca 160 kişilik bir konferans salonumuz var, stajyer meslektaşlarımızın dersleri orada görülüyor, bunun dışında kadın hakları merkezinin bütün toplantıları ve faaliyetleri ve adli yardım merkezinin iç eğitimleri bu salonda gerçekleşiyor" açıklamalarında bulundu.

“Başvuranların kendini güvende hissetmesini istiyoruz”
Aktürk, "İdari olarak yaptığımız değişiklikle, Erzincanlı hemşehrilerimizi iki ayrı birime gitmekten kurtardık, gelen vatandaşlarımıza ücretsiz çay, kahve hizmeti veriyoruz, hatta çocuklarıyla gelenlerin çocuklarını burada hediyelerle karşılıyoruz, mümkün mertebe adliyenin soğuk yüzünü burada değiştirmeye çalışıyoruz. Burası hukuki yardım için bize başvuranların bir aile sıcaklığında ve kendilerini güvende hissedecekleri bir ortamda sorunlarını anlatabildikleri ve çözüm bulabildikleri bir yer haline geldi" dedi.

“Burası, kadınların hayata tutunmasını sağlayacak yolu gösteren bir koordine merkezi”
Burada, hem ekonomik hem psikolojik olarak yıpranmış kadınlara hizmet veriyoruz çünkü genellikle boşanmalar ve nafakalar için başvuru alıyoruz ve gelen kadınların neredeyse tamamı şiddete maruz kalmış kadınlar oluyor. Burada mahrem bir alanda kendilerini ifade ediyor olmak bu kadınlar için çok önemli, çünkü büyük bir kırılganlıkla buraya gelerek bizimle en mahrem şiddet sebeplerini paylaşıyorlar. Burası, hukuki desteğin yanında, tüm kurumlar arasında koordinasyonu sağlayan, kadın kira yardımı için nereye başvurmalı, sığınma evlerine nasıl yerleşebilir, çocukları için sosyal yardımlaşmadan nasıl yardım alabilir gibi konularda da bilgiler vererek onların hayata tutunmalarını da sağlayacak bir koordine merkezi gibi de düşünülebilir" diye konuştu.

Hizmetin kalitesi eğitimlerle artırılıyor!
“Verdiğimiz hizmetin kaliteli olmasına çok önem veriyoruz” diyen Aktürk, "Meslektaşlarımızı meslek içi eğitimlerle eğiterek daha kaliteli hizmet vermelerini sağlıyoruz, aynı zamanda toplumsal cinsiyetle ilgili eğitimlere de başladık" şeklinde konuştu.

“Şiddet mağduru kadınların yalnızca kimliğiyle gelmesi yeterli”
Aktürk, “Adli yardım çatısı altında kadın hakları merkezimiz yaklaşık bu binada 4 yıldır faaliyet gösteriyor, amacımız şiddet mağdurlarına hukuki destek sağlayarak anında hizmet vermek, aynı zamanda diğer resmi kurumlarla işbirliği sağlıyoruz, kadınlar bize müraacat ettiğinde öncelikle kadınlarımıza hukuki destek sağlıyoruz, koruma kararlarıyla ilgili düzenlemeleri sağlayarak güvende olmaları için çabalıyoruz, adres gizliliği talepleri doğrultusunda destek oluyoruz. Bunun için önemli olan kendilerinden herhangi bir belge istenmemesi yani şiddet mağduru kadın bize geldiğinde kimliğiyle birlikte başvuru yapması yeterli" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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