Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta ölçüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta ölçüldü

İHA

Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sıcaklık Erzincan’ın Kemah ilçesinde 31,2 derece olarak ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede dün en yüksek sıcaklık Erzincan’ın Kemah ilçesinde 31,2 Kemaliye’de 31 ve İliç’te 30,8 derece olarak ölçüldü.
Bölge illerinde bugün gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan’da 31, Iğdır’da 27, Erzurum’da 24, Kars ve Ardahan’da 23, Ağrı’da 26 derece olması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırlangıçlar Erzincan’da mola verdi
YEREL HABERLER Kırlangıçlar Erzincan’da mola verdi
Erzincan’da bitpazarına nur yağdı! Her şey üçte bir fiyatına satılıyor
YEREL HABERLER Erzincan’da bitpazarına nur yağdı! Her şey üçte bir ...
Alkollü sürücü yoldan çıktı şarampolde durdu, direksiyonda sızdı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü yoldan çıktı şarampolde durdu, ...
Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor
YEREL HABERLER Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ...
Kene tehlikesi devam ediyor Erzincan’da son 10 yılda en fazla Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı bu sene görüldü Covid-19 pandemi sürecinde gurbetten sılaya dönüş yapan vatandaşların yoğun olması kene vakalarını artırdı
YEREL HABERLER Kene tehlikesi devam ediyor Erzincan’da son 10 yılda ...
Anagold 24Erzincanspor - Kahramanmaraşspor: 2-1
YEREL HABERLER Anagold 24Erzincanspor - Kahramanmaraşspor: 2-1
TFF Misli.com 2. Lig: 24 Erzincanspor: 2 - Kahramanmaraşspor: 1
YEREL HABERLER TFF Misli.com 2. Lig: 24 Erzincanspor: 2 - ...
Sokakta yürürken sigara içme yasağına vatandaştan destek
YEREL HABERLER Sokakta yürürken sigara içme yasağına vatandaştan ...
Sokakta yürürken sigara içme yasağına vatandaştan destek
YEREL HABERLER Sokakta yürürken sigara içme yasağına vatandaştan ...
Kafeden sokağa binlerce lira saçıldı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kafeden sokağa binlerce lira saçıldı / Ek fotoğraflar
Kafeden sokağa binlerce lira saçıldı
YEREL HABERLER Kafeden sokağa binlerce lira saçıldı
Erzincan’da ‘Avanak Apdi’ filmi gerçek oldu, caddeye para saçtı Kafede oturan bir kişi çantadaki paraları havadan yere saçtı, vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarıştı
YEREL HABERLER Erzincan’da ‘Avanak Apdi’ filmi gerçek oldu, caddeye ...
Doğu Anadolu'da 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da 3 ilde gök gürültülü sağanak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X