Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı

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Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 23.30 sıralarında Otogar kavşağında meydana geldi. Renault Broadway marka 24 FC 753 plakalı araç ile Volkswagen Transporter marka 24 AT 111 plakalı aracın çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Erzincan istikametinden Erzurum istikametine seyir eden 24 AT 111 plakalı hafif ticari araç ile Sivas istikametinden Erzurum istikametine giden 24 FC 753 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda, otomobilde bulunan İsmail O. ile Osman N. O. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Otomobil hurdaya döndü

Meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak refüjde durabilen Renault marka araç hurdaya döndü. Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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